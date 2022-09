Tempête Fiona en Guadeloupe : un mort

Une montée des eaux soudaine et impressionnante. La violence de la tempête Fiona a surpris les Guadeloupéens au milieu de la nuit, notamment au sud de l’île où des rues entières ont été envahies par des torrents de boue. Malgré l’alerte rouge et l’interdiction de circuler, certains se sont retrouvés bloqués sous des arbres comme ici dans la ville de Goyave. La tempête tropicale s’est formée il y a deux jours dans les Caraïbes et a frappé de plein fouet la Guadeloupe vers minuit. Les dégâts les plus importants se trouvent à Basse-Terre, c’est là qu’une victime a été retrouvée, ce samedi matin, décédée, au bord de la route. Les dégâts matériels sont importants. Les habitants de Goyave sont abasourdis. Ce samedi matin : la route nationale est sectionnée, le pont Eiffel, qui se trouvait juste à côté, a disparu. De nombreuses routes sont endommagées comme à Capesterre-Belle-Eau. Certaines maisons restent instables. 20 000 personnes sont privées d’électricité. Plusieurs mois de précipitations sont tombées en une seule nuit et les averses continuent ce samedi. La tempête Fiona s’éloigne de la Guadeloupe. Elle se dirige, en ce moment même, vers l’île de Porto Rico. TF1 | Reportage B. Christal