Tempête Fiona : la Guadeloupe durement touchée

Au plus vite, il faut dégager la route. Et par endroits, cela se fait à l’aide d’une tractopelle. C’est le seul engin capable d'enlever les immenses pierres, vestiges d'un éboulement causé par la puissance du courant. Il y en a pour des jours, voire plusieurs semaines peut-être. La route nationale est encore coupée ce dimanche matin. Et pour cause, un pont a été arraché par les pluies diluviennes. L'équivalent de plusieurs mois de précipitation est tombé en une nuit. Les dégâts sont impressionnants, Tôt ce matin, rien n'avait encore été nettoyé. Nos journalistes ont retrouvé de nombreux véhicules endommagés et des habitations sont envahies par la boue. L'un d'eux nous explique que la rue s'est transformée en torrent, arrachant de nombreux poteaux électriques. Ce dimanche soir, treize mille Guadeloupéens sont toujours privés de courant. La tempête prend désormais la direction des côtes portoricaines où l'alerte est maximale, car à son approche, la tempête Fiona s'est transformée en ouragan. TF1 | Reportage C. Diwo, J.M. D'Abreau.