Tempête Fiona : le Canada touché à son tour

Il a touché tôt samedi matin la côte est du Canada. L'ouragan Fiona et ses vents supérieurs à 144 km/h ont balayé la province de la Nouvelle-Écosse. Provoquant tout le long du littoral jusqu'à Terre-Neuve des vagues gigantesques, 12 mètres de haut pour les plus fortes, selon le Centre canadien de prévision des ouragans. Sur les îles de la Madeleine, une maison n'a ainsi pas résisté aux assauts des vagues et du vent. Les habitants terrifiés n'en finissent plus de filmer les dégâts après le passage de Fiona. À Port aux Basques dans la province de Terre-Neuve, beaucoup de maisons ont été détruites. Le bilan matériel est encore impossible à faire. Fiona, qui quelques heures auparavant, avait déjà balayé la ville d'Halifax un peu loin dans les terres. Au Canada, on n'avait pas vu un tel ouragan depuis 20 ans. Et les dégâts sont considérables. Rien qu'en Nouvelle-Écosse, 500 000 foyers sont privés d'électricité. Les autorités appellent les Canadiens à rester chez eux et à prévoir suffisamment de provisions pour au moins 72 heures. TF1 | Reportage I. Marie