Tempête Fiona : les Guadeloupéens sous le choc

Voici quelques traces du passage de la tempête Fiona : des véhicules et des habitations envahis par la boue. Samedi, par endroits, il est tombé en six heures l'équivalent de plusieurs mois de pluie. Certaines rivières ont débordées, un pont a même été emporté et de nombreuses routes ont été coupées. Les autorités ont dû procéder à des évacuations. Bien que privée d'eau courante et d'électricité, Marie-Hélène n'a pas voulu quitter son domicile. "Je n'ai pas dormi", confie-t-elle. À Capesterre-Belle-Eau, l'école a été réquisitionnée, mais la plupart des habitants n'ont pas souhaité abandonner leurs maisons. "Il y a certaines familles qui hésitent toujours de rejoindre les centres d'hébergement", explique Max Otvas, bénévole de la Croix-Rouge Martinique. Au plus fort de la tempête, tous les commerces ont fermé. Certains espèrent rouvrir ce dimanche. Alors ici, la nuit a été consacrée au nettoyage et à un douloureux inventaire. La situation devrait s'améliorer ce dimanche, mais les opérations de nettoyage mettront plusieurs jours. TF1 | Reportage S. Rang des Adrets, J.M D'Abreu