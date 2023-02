Tempête : la Californie sous la neige

La neige commence à recouvrir le célèbre panneau Hollywood sur la colline qui surplombe Los Angeles. C'est une vision rare et inattendue de la Californie sous la neige. En effet, elle est plutôt connue pour ses palmiers, son soleil et ses belles plages. Une neige abondante est tombée vendredi sur le Sud. Elle était accompagnée d'un vent glacial et violent réduisant la visibilité sur les axes routiers. Une tempête jamais-vu depuis des décennies. D'ailleurs, les lignes électriques n'ont pas résisté. Au total, 100 000 foyers sont aujourd'hui privés d'électricité. Ce décor blanc et insolite semble plutôt ravir les habitants. Sur les réseaux sociaux, chacun y va de sa vidéo dans son jardin. Certains parcs sont fermés pour cause de neige, mais devant ce spectacle inhabituel et attractif, certains n'hésitent pas à chausser leurs skis. En revanche, si les humains trouvent cela cool, ça l'est moins pour les animaux qui doivent garder bien au chaud leurs précieux œufs. TF1 | Reportage L. Boudoul