Tempête Mathis : des foyers sans électricité

Après le passage de la tempête Mathis, il faut maintenant mesurer les dégâts. Avec un vent qui a soufflé à près de 100 km/h, la pergola d'Alain n'a pas résisté. Une situation qui le désole, puisqu'il a économisé pour l'avoir et être à l'abri en été. Il faudra plusieurs heures aux pompiers pour la dégager. Néanmoins, c'est plus de peur que de mal. Chute d'arbres, poteaux électriques endommagés, jardins méconnaissables... les pompiers sont intervenus plus de 200 fois dans la région. Ce samedi matin, une course contre la montre s'est engagée dans les fermes. Sans courant, impossible de traire. Pourtant, les vaches laitières ne peuvent attendre. Alors, les agents d'Enedis sont attendus de pied ferme. Depuis vendredi, ils réparent les lignes. En attendant, les fermiers se débrouillent comme ils le peuvent. À l'heure qu'il est, 2 500 foyers restent privés d'électricité. Et grâce au travail de ces agents, tout devrait rentrer dans l'ordre d'ici ce soir. TF1 | Reportage G. Charnay, E. Nappi.