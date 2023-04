Tempête Mathis : réparer les dégâts

En équilibre sur leur nacelle, toute la journée, des agents Enedis ont réparé les lignes pour rétablir le courant à 10 000 foyers en Saône-et-Loire. Les pompiers sont intervenus près de 200 fois, comme chez Alain. Sa pergola n’a pas résisté à des vents de 100 kilomètres heure. Sur une aire de repos des Vosges, un jeune homme de 19 ans, victime d’une chute d'arbre, a perdu la vie. C’est aussi un arbre déraciné par le vent sur une route du Haut-Rhin qui s’est abattu sur une voiture, tuant le conducteur de 24 ans et blessant grièvement sa passagère. Les riverains sont inquiets de la santé d’une forêt privée. Ce n’est pas simple pour les propriétaires de les entretenir. C’est ce que nous confie Thomas Vital, bûcheron : “Les gens, ils gueulent que l’on coupe les arbres, mais c’est de la sécurisation qu’on fait depuis des années. On ne fait que sécuriser les arbres. Si on coupe les arbres, les gens, ils gueulent. Mais si on ne coupe pas, ils meurent". La route départementale 21 restera fermée jusqu’à nouvel ordre. TF1 | Reportage G. Charnay, J. Rieg-Boivin, E. Nappi