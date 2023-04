Tempête Mathis : une deuxième victime dans l’Est

C'est une route connue pour sa dangerosité. Et le long de la départementale 21, lorsque le vent souffle, les arbres n'inspirent pas confiance. Voici l'un d'eux, qui a été déraciné vendredi, tuant le conducteur d'une voiture et blessant très grièvement sa passagère. Depuis ce samedi matin, le maire de Bruebach (Haut-Rhin) a choisi de bloquer purement et simplement toute circulation. Car hier après-midi, un premier arbre était déjà tombé sans faire de victimes. Le second est à l'origine du drame. Les abords de la D21 dépendent du département. Au-delà, ce sont des forêts privées, et c'est donc aux propriétaires d'assurer leur entretien. Ce passant habite la route et il connaît très bien les dangers : "Ces arbres sont plus que fragiles, ils sont pratiquement déracinés à 80%". Thomas Vitale, bûcheron, affirme également que "ce sont des arbres malades". Autre drame à Senones (Vosges), un jeune homme de 19 ans faisait une pause sur une aire de repos lorsqu'un arbre l'a écrasé. Les pompiers n'ont pas pu le ranimer. En quelques heures, la tempête Mathis a tué par deux fois. La vigilance orange était de mise. La préfecture rappelle les consignes de prudence : éviter de prendre la route lorsque les conditions météorologiques sont aussi défavorables. TF1 Reportage J. Rieg-Boivin, V. Dietsc