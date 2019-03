Tempête meurtrière aux États-Unis : le Midwest sous l'eau

Une forte tempête a traversé tout le centre des États-Unis. Le Nebraska a subi la plus forte inondation jamais enregistrée depuis 50 ans. Des tornades se sont formées par endroits. Au Texas, les vents ont parfois dépassé les 200 kilomètres par heure. La Garde nationale est intervenue sur les zones sinistrées pour porter secours aux victimes du drame. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 17/03/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 17 mars 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.