Tempête Miguel : des milliers de foyers privés d'électricité

Alors que la tempête Miguel continue de balayer l'Hexagone, près de 23 000 foyers restent privés d'électricité. La Normandie, la Bretagne, la Charente ou encore la Gironde figurent parmi les régions les plus touchées. Les équipes d'Enedis sont mobilisés sur le terrain. À Saint-Yzan-de-Soudiac, les agents remettent en service une ligne à moyenne tension pour alimenter un village tout proche. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 08/06/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1.