Tempête Miguel : un phénomène rare à cette période de l’année

Une tempête au mois de juin est un phénomène un peu rare. À cette période de l'année, l'anticyclone des Açores revient s'installer sur l'Europe de l'Ouest et en particulier sur l'Hexagone. Sous cet anticyclone, en règle générale, on a plutôt un temps sec ensoleillé. Alors, comment la tempête Miguel a-t-elle pu se former ? Éléments de réponse avec notre journaliste Louis Bodin. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 07/06/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1.