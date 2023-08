Tempête : un jeune nageur disparaît en mer

Il est 20 heures, le samedi 5 août dernier, lorsque Vanessa et son mari, en vacances dans la région, aperçoivent sur la plage de Cancale une personne se débattre dans l’eau et un autre garçon s’agiter sur le rivage. Des images de la mer très agitée ont été filmées au même moment, à quelques kilomètres de Cancale. Météo France avait publié une carte d’alerte au vent violent et une vigilance orange pour risque de vague et submersion sur les côtes de Saint-Malo et Cancale. Une dépression frappe la Bretagne. À 20 heures 30, les sauveteurs des Alpes-Maritimes reçoivent un appel signalant qu’un baigneur est en difficulté. Le capitaine de Frégate Alban Simon confie que les courants d’eau sont effectivement assez forts dans les zones. Un hélicoptère et une vedette de la SNSM ont été engagés pour retrouver le jeune baigneur disparu. Les trois amis, âgés de 18 ans, étaient des habitués de la plage du Saussaye. Ils habitent juste à côté. Dans cette ville de cinq mille habitants, certains connaissent la famille de l’adolescent disparu. C’est le cas d'une retraitée que nous avons croisée. “Je suis toute retournée”, confie-t-elle. Une émotion partagée par tous les habitants de la commune, rencontrés ce dimanche 6 août. TF1 | Reportage J. Corbillon, T. Copleux, A. Vulliez