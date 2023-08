Tempête : un nageur de 18 ans disparaît en mer

C'est sur cette plage que samedi, en début de soirée, trois adolescents partent se baigner malgré la vigilance en cours, vagues-submersion. Ils se font emporter au large, deux d'entre eux parviennent à regagner la plage en état de choc et d'hypothermie. Le troisième est porté disparu. À Cancale (Ille-et-Vilaine), on a l'habitude des vigilances météo. Hier, la mer a commencé à s'agiter vers 19 heures. Météo-France avait diffusé cette carte : des vents violents dans les départements en jaune et une vigilance orange pour risque de vagues-submersion, pile au large de Cancale. Sur ces images satellites, la dépression appelée Antoni frappe les côtes bretonnes en début de soirée. À 20h36, un témoin appelle les secours. Il voit des nageurs en difficulté. Les opérations de recherche débutent. En plus de l'hélicoptère, plusieurs vedettes sont envoyées en mer. Les investigations s'arrêtent à 22h31. Ce dimanche matin, dès l'aube, les sauveteurs font à nouveau une tentative. Les recherches en mer sont désormais terminées. Une enquête a été ouverte et confiée au parquet de Rennes. TF1 | Reportage J. Corbillon, T. Copleux, A. Vulliez