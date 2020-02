Tempête : une vingtaine de départements dans l'Est placés en alerte orange pour vents violents

Une nouvelle tempête est attendue dans le pays. Même si les vents qui vont l'accompagner seront moins violents que ceux des épisodes précédents, les précautions sont toujours de mise. Parmi elles, la limitation des déplacements. En plus des rafales qui pourront dépasser les 100 km/h, des pluies et des orages seront également attendus. Dans le Grand Est, tous les départements sont placés en vigilance orange jusqu'à dimanche dans la matinée.