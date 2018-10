La tempête "zombie" Leslie a frappé le Portugal

La tempête tropicale Leslie a touché les côtes portugaises dans la nuit du samedi 13 octobre 2018. Un phénomène d'une force inouïe amenant des vagues de dix mètres de haut et des vents soufflant jusqu'à 170 km/h. Leslie a laissé des dégâts sur son passage dont des toitures endommagées et des inondations dans certaines villes du pays. L'on a dénombré 27 blessés mais aucun décès. La tempête, née il y a déjà trois semaines, a été qualifiée par les spécialistes d'ouragan "zombie". Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 14/10/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 14 octobre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.