Tempêtes : de la Normandie au Pas-de-Calais, le littoral menacé par l’érosion

Après les tempêtes Ciara et Inès, c'est maintenant au tour de Dennis de s'approcher des îles britanniques et de menacer à nouveau les côtes de la Manche. Le nord de l'Hexagone devrait être touché dimanche. Et un phénomène inquiétant a été constaté très nettement ces derniers jours. De la Normandie au Pas-de-Calais, le littoral recule. Une érosion qui a parfois atteint quatre mètres. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 14/02/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1.