Tempêtes de sable : une muraille d'arbres contre le désert

En Chine, on l'appelle le dragon jaune. Le 20 mars dernier, une tempête de sable de 100 m de haut a balayé la province du Gansu, au nord du pays. Plus à l'est, en Mongolie intérieur, le 10 avril 2023, certaines mettent même le trafic autoroutier à l'arrêt. Un rideau de sable qui réduit la visibilité à dix mètres à peine. À chaque printemps, la tempête de sable balaie Pékin, et même Shanghai qui est pourtant située à 1 300 km plus au sud. En cause, des vents violents soulèvent les tonnes de sable du nord de la Chine. Un désert qui avance chaque année. Alors pour le contenir, le pays se met au vert. Aux portes du désert de Tengger, en quinze ans, plus de 1 500 km² de saxaouls, une espèce résistante à la sécheresse, ont été plantés dans le sable. "On a un taux de réussite de 96%. Quand le vent souffle sur les dunes, elles avancent. Le fait de planter des arbres, ça permet de fixer leur position et d'éviter que le désert avance dans les cinq prochaines années", explique Ma Junhe, responsable de la reforestation du désert dans le district de Minqin, au nord-ouest de la Chine. TF1 | Reportage J. Jankowski, M. Zambrano, S. Deshaies