Tendance : comment la magie se réinvente ?

Elle s'invite partout, que ce soit à la télévision, dans nos bibliothèques ou encore sur les réseaux sociaux. En 2022, la magie n'a jamais été si populaire et fait salle comble. À 33 ans, Gus est le magicien du moment. Sur scène, il joue la comédie et manie l'humour autant que les tours. Faire des tours pour épater la galerie, c'est une ambition toujours d'actualité. La magie continue de nous fasciner de siècle en siècle. En effet, elle se réinvente sans cesse et se niche dans la vie de tous les jours. Il y a des tours qui impressionnent, mais qui seraient accessibles à n'importe qui. Ce sont les écoles de magie qui ont mieux mesuré le retour de flamme d'une pratique ancestrale. Ici, les cours n'ont jamais eu autant de petits inscrits. La magie évolue avec son temps. C'est fini pour les vieux grimoires et place au mentalisme, l'art de lire dans les pensées. C'est une discipline qui cartonne et dans le pays, le spécialiste, c'est Viktor Vincent. À mi-chemin entre l'hypnose et la télépathie, le mentaliste observe chaque fait et gestes, mesure la moindre inflexion de voix et traque les pensées d'un public déconcerté. TF1 | Reportage E. Spertino, G. Aguerre, S. Roland