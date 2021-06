Tendance : créez vos propres emojis

Un petit bonhomme souriant, un pouce en l'air... Nous échangeons en moyenne sur terre six milliards d'emojis par jour. Dans nos textos et nos messages sur les réseaux sociaux, ils sont devenus l'indispensable complément de nos échanges numériques. Pour certains, ils remplacent même les mots. Mais d'où viennent tous ces petits pictogrammes ? En fait, tout le monde peut en créer un. Mais pour qu'il soit accepté sur Internet, il faut passer par un consortium Unicode basé aux États-Unis. C'est l'autorité mondiale en matière d'emojis. C'est à lui qu'il faut soumettre votre projet. "À la suite de ça, on va passer à travers plusieurs comités. À partir du moment où on a l'idée d'un emoji et jusqu'au moment où il est publié, il faut compter à peu près deux ans", explique Nicolas Babin, expert en nouvelles technologies. Les comités choisissent des dessins dans l'air du temps. Les personnages ont maintenant plusieurs couleurs de peau. Cette année sont apparus les premiers emojis transgenres. Tout le monde doit pouvoir s'y retrouver. Alors, les emojis sont-ils devenus les hiéroglyphes du troisième millénaire ou simplement une nouvelle forme d'expression ? La suite dans la vidéo ci-dessus.