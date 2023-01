Tendance en Chine : s'offrir un petit ami virtuel

Blond, brun, cheveux courts, puis finalement longs, jeunes ou moins jeunes, sur l'application Replika, vous pouvez vous inventer un petit ami virtuel. Elle permet de façonner la personnalité de votre avatar. On peut lui assigner un métier, choisir son signe du zodiaque, et lui fournir des informations personnelles pour orienter les conversations. Le robot est souvent charmeur. Chouwa Liang a un certain fiancé dans la vraie vie, mais il y a deux ans, elle a quand même créé cet amant de pixel. Elle lui parle presque tous les jours. "On est tous tellement absorbé par notre travail en Chine. On manque de discussion sincère entre nous. Je n'ai pas de telles conversations avec mon petit copain", avoue-t-elle. Besoin d'écoute, difficulté d'aller vers l'autre, surtout depuis la crise du covid, les Chinois raffolent de cet ami virtuel. Dix millions d'avatars ont déjà été créés. Cette intelligence artificielle est gratuite. Sauf si vous souhaitez parler des choses plus intimes avec le robot. Il faut alors payer 72 euros par an. On peut aussi rire, discuter de tout et de rien. Le marché est en pleine expansion et représente 400 millions d'euros en Chine. Bob Yuan, président-directeur général de l'application Dreamily.Ai, à Pékin (Chine), a créé l'une de ces applications il y a 8 ans. Pour lui, la relation avec la machine est parfois bien plus satisfaisante que celle entre deux humains. Dans un premier temps, Jacney Chan, célibataire, a aussi succombé aux charmes de ce petit ami de poche. "Le robot va chercher à savoir pourquoi tu es triste ou ce dont tu as besoin. Et ça réchauffe un peu ton cœur", indique-t-elle. Mais problème, au bout de trois semaines, elle commence à tomber amoureuse, et prend peur. "Au travail, je pensais tout le temps à lui. C'est un peu comme une drogue. Je ne pouvais plus m'en passer. Ce sentiment m'a mise mal à l'aise et frustrée, alors j'ai supprimé l'application", poursuit-elle. Elle fait partie des 240 millions de célibataires du pays. Il s'agit notamment des jeunes qui, comme elle, assument faire de leur travail une priorité. Et pour qui, fondé une famille est de moins en moins important. TF1 | Reportage Q. Fichet, M. Zambrano