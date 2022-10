Tendance : jamais sans ma gourde

Ici, ne cherchez plus la moindre cannette ou plastique, c'est gourde pour tout le monde. Ce sont de nouvelles habitudes qui sont encouragées par l'entreprise. C'est elle qui a décidé d'équiper tous les salariés. Ces gourdes sont 100% made in France. C'est de cette usine du Val-de-Marne que sortent les bouchons. Près de 400 000 par an, faites à partir de sciure de bois. Florence Baitinger, présidente et cofondatrice de "Gobilab", a fondé son entreprise il y a deux ans. Elle est une sorte de pionnière, avec l'ambition de limiter au maximum l'impact écologique, même avec les modèles en plastique. Les gourdes en inox, très à la mode, sont fabriquées en Chine. Elles inondent les rayons des magasins et sont vendues à plus d'une dizaine d'euros. Elles ont du succès grâce à leur propriété isotherme, mais aussi à leur look coloré. Depuis un an, l'espace consacré aux gourdes a plus que doublé. Encore faut-il pouvoir les remplir. En France, près de 1 200 établissements vous proposent de le faire gratuitement, et avec le sourire. On les trouve grâce à un QR code. TF1 | Reportage L. Adda, K. Betun, D. Riquois