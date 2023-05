Tendance : la banane ne se cache plus

C'est un sac qui a retrouvé une certaine allure. Longtemps boudé, le sac banane est à nouveau de sortie. Mais aujourd'hui, il ne se porte plus trop à la ceinture mais en bandoulière. "Ça me rappelle ma jeunesse. Ce sont des sacs qu'on portait quand on avait 20 ans, ça revient à la mode, c'est super !", s'exprime une mère de famille. Si vous doutez encore de son esthétique, son côté pratique fait quasiment l'unanimité. Contre soi, tout est à portée de main. Mais alors, que renferme votre banane ? "Carte bancaire, le rouge à lèvres et le téléphone", cite une seconde mère de famille. "Toutes les affaires dont on a besoin : portefeuille, lunettes... Et c'est ultra-pratique", ajoute une autre. Conçu initialement pour les skieurs, il a été adopté par les randonneurs des années 90, avant de devenir un accessoire de mode. Et depuis, le sac banane a fait du chemin. Il n'a qu'à regarder les réseaux sociaux pour comprendre le retour en force de cet accessoire. TF1 | Reportage G. Frixon, C. Olive P. Delannes