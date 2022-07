Tendance : la folie des chiens japonais

En quelques années, ils sont devenus les stars des réseaux sociaux. Un ouragan canin sur la toile. Les Shiba Inu sont venus tout droit du Japon, mais ce n'est pas pour leur timbre de voix qu'on les choisit. Maru Taro est par exemple suivi par 2,5 millions de personnes sur Instagram. Et les Français ne sont pas restés sensibles à cet engouement planétaire. Margaux et Abdel, cofondateurs de Primitifs Addicts, sont les heureux maîtres d'Akiko, Kouma et Nato. Mais au-delà de leurs physiques, que peuvent-ils avoir de si particulier ? "Il y a un dicton japonais qui dit que c'est un quart chat parce que c'est très indépendant comme un chat. Un quart chien, il est quand même un chien. Un quart singe parce que ça fait des petites farces, c'est très espiègle. Et puis un quart humain parce que tous ceux qui ont des Shiba pourront le dire : il ne leur manque que la parole", explique Margaux. Et ils les adorent au point de changer de vie. Ce couple a quitté appartement et emploi à Paris pour devenir éleveur de Shiba Inu. Leurs chiots ont tous trouvé acheteur et depuis longtemps. Il faut patienter plus d'un an et demi et y mettre le prix. "Le Shiba, c'est 2 500 euros en moyenne", indique Margaux. Mais attention, ces chiens sont très loin d'être des peluches. Pour venir en aide aux maîtres, ce couple organise des cours collectifs. Car en plus d'être un brin bagarreur, le Shiba Inu est doté d'un caractère bien trempé. Heureusement, on peut encore les corrompre avec un morceau de fromage. Mais devant autant de difficultés, certains propriétaires renoncent. La SPA dénonce de plus en plus d'abandon de Shiba Inu. Alors, avant de vous lancer dans l'aventure, mieux vaut y réfléchir à deux fois. TF1 | Reportage P. Rémy, E. Fourny, P. Lormant