Tendance : la mode viking

La semaine, Thierry et Aurélien sont électricien et étudiant en architecture. Le week-end, ils enfilent leurs tenues de vikings. Nous sommes à quelques minutes du camp. Ici, ils sont une trentaine à se donner rendez-vous chaque semaine sur ce campement de dix hectares. Le temps s'est arrêté il y a quelques siècles. Ici, on vit, on combat et on mange viking. Au menu : coq et saumon. Notre périple se poursuit en plein centre-ville de Toulouse où cinq copains ingénieurs ont eu un pari un peu fou. Il aura fallu plus d'un an de travail avant de le mettre à l'eau. Maintenant, ils sont une trentaine et ont déjà une partie de la Scandinavie. Dans deux ans, leur prochain drakkar est censé traverser l’Atlantique sur les traces des premiers vikings, 500 ans avant Christophe Colomb. Mais pourquoi un tel engouement pour ces Scandinaves, plus de 1 000 ans après leurs disparitions ? Les vikings passionnent, les plus férus attendaient patiemment la sortie du film "The Northman", un budget total évalué à 70 millions de dollars. T F1 | Reportage Q. Trigodet