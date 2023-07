Tendance : la nouvelle vie des cabarets

Aux balcons du prestigieux théâtre parisien, la Comédie des Champs-Élysées, la troupe Mixity annonce la couleur. Ils sont totalement décomplexés, à mille lieues de la classique revue de cabaret. En coulisse, le reste de la troupe s'apprête. Ils sont portés par une irrésistible envie de faire la fête. C'est une famille d'artistes capable de chanter et de danser, tout en insufflant au spectacle une bonne dose de dérision. Irrésistible et décalée, la Céline Dion est perchée sur des talons aiguilles. Les numéros de transformistes jouent sur l'humour bien plus que sur la ressemblance, comme un improbable duo entre James Brown et Nana Mouskouri. Et que dire d'un french cancan burlesque sans retenue. Marie-Pierre Pruvot, une des premières artistes transsexuelles et star des années 50, a vu le cabaret évoluer. Elle y a surpris et séduit, sous le nom de Bambi. Aujourd'hui, les recettes du succès ont beaucoup changé. Partout dans le pays, comme à Dieppe (Seine-Maritime), les cabarets font souffler un vent de liberté. TF1 | Reportage M. Croccel, V. Abellaneda, K. Betun