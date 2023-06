Tendance : la Riviera du Pas-de-Calais

Des plages qui s’étendent à perte de vue, une côte préservée et un front de mer élégant, c’est cela le Pas-de-Calais. Et cette année, il séduit les touristes, plutôt surpris par cette découverte. À Wimereux, la fréquentation est en forte hausse. À l’Ascension, plus 20%, à la Pentecôte, plus 30%. Pour l'été 2023, Philippe Braem, gérant de la maison d’hôtes « Le Petit Roulis » à Wimereux, Côte d’Opale, qui loue des chambres d'hôtes de luxe à 50 mètres de la mer avec jacuzzi et produits frais, a déjà presque rempli son carnet de réservation. Le premier argument qui joue en sa faveur est le prix, 160 euros la nuit, presque moitié moins que sur la Côte d’Azur. Moins cher et moins chaud. Cette année, les vacanciers veulent fuir l’effet canicule des étés précédents, ici avec des plages très aérées et des températures plus douces, on ne peut presque pas rêver mieux. À Calais, l’eau est de seize degrés, tout comme à Wissant, petit village tout proche. Une fraîcheur plus ou moins appréciée, mais toujours compensée par l’accueil chaleureux réservé aux touristes, la gentillesse des gens du nord n’est pas un mythe, ici, on ne met personne dehors. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage M. Fiat, B. Nicolas