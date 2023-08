Tendance : le mariage... en petit comité

Dorian et Melissa Ficher sont les heureux élus. Ils ont invité trente personnes pour leur mariage, pas une de plus. À l'origine, ils voulaient inviter 300 personnes, mais depuis, ils ont eu des enfants. Peu d'invités, mais des invités qui mettent la main à la pâte. Le repas, et même la décoration ont été préparés par la famille et les amis. C'est aussi ça les mariages en petit comité. Mais attention tout de même à la sélection des invités qui risquent de faire des jaloux. Le mariage en comité restreint... Impossible, il y a encore quelques décennies. Famille, amis, amis de la famille, voisins... À l'époque, il ne fallait oublier personne. Les invités se comptaient par centaines. Aujourd'hui, ils sont 80 en moyenne. Dimitri et Floranne se marient l'année prochaine. Le couple a sélectionné 70 convives. Leur organisatrice de mariages, Fabiola Plazanet,"Wedding by Fabiola ", est passée de 40 à 60 % de demandes de petites cérémonies après le covid. Son planning est complet jusqu'à début 2026. "Le fait de diminuer la liste d'invités, ça leur permet d'avoir un traiteur plus haut de gamme, d'avoir un lieu un peu plus cher, et donc, d'injecter leur argent dans des postes plus qualitatifs", avance-t-elle. D'autres couples vont encore plus loin, voire très loin. Seriez-vous prêt à vous marier avec seulement deux invités à l'autre bout du monde ? C'est le choix de ces Philippins, de passage en Europe. "On veut faire une cérémonie intimiste. D'abord, pour savourer ce moment entre nous pour vivre, ce jour spécial, avec nos deux témoins", explique le marié. Une cérémonie avec peu ou pas d'invités permet d'économiser de l'argent, mais pensez-y, c'est aussi moins de cadeaux et moins d'enveloppes de mariage. TF1 | Reportage I. Rachati, C. David