Tendance : les barbiers de Besançon

Un bruit que l’on entend de plus en plus. Depuis l’ouverture de son salon en 2015, Nicolas n’arrête pas. Il n’est pas le seul, les salons se multiplient à Besançon. La ville a déclaré sa flamme aux barbiers. Nous avons tenté de les compter, aucun chiffre officiel, mais selon nos calculs, il existe 40 salons. C’est ici qu’ils sont les plus nombreux. Pourquoi cet engouement ? Les Bisontins, sont-ils les plus barbus ? Nicolas assume que la rentabilité passe aussi par les coupes de cheveux, avec 30 euros le forfait tout de même, mais ça fonctionne. Alors, y a-t-il assez de personnes formées ? Comment apprendre ce savoir-faire ancestral ? Adem et Kevin, tous deux apprentis, rêvent de devenir barbier. Le problème, c’est que leur CAP coiffure ne propose presque aucun cours de taille de barbe. Ils ont donc appris ici sur le ta et pas un poil ne doit dépasser. Dans le salon de Mehdi Chaoui, la taille de la barbe est à sept euros. Avec un afflux de clients, il est nécessaire de trouver de la main d'œuvre pour répondre à la demande. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage J. Maviert, V. Gauquelin