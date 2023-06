Tendance : les jeunes, fous de musculation

Des muscles saillants, des abdominaux parfaitement dessinés et des visages juvéniles, ils ont entre 18 et 25 ans et vouent une véritable passion à la musculation. Raphaël, 24 ans, vient trois fois par semaine. Il prépare son "Summer body", son corps de rêve pour cet été. "Il y a quelque chose dans le mouvement qui est agréable et dans l'attitude, la répétition. Petit à petit, on voit aussi son corps changé, c'est ça ce qui est important. Visuellement, on se voit évoluer, on se sent plus fort", dit-il. Au-delà de l'esthétisme, ils sont en quête de performance. Ils s'encouragent, se motivent à enchaîner les séries et à réussir des figures. C'est en visionnant des vidéos sur Internet, notamment durant la période du covid, que les adolescents ont fait de la musculation un art de vivre. Tibo InShape, le plus populaire, est suivi par des millions de personnes. Règle d'or pour les saints des réseaux sociaux : dormir tôt, manger équilibré et pousser de la fonte. À 30 euros en moyenne les abonnements dans les salles de sport, désormais plus accessibles, la musculation se démocratise. "Sur un échantillon de dix personnes, on a à peu près entre quatre et six jeunes aujourd'hui qui s'inscrivent dans nos clubs de sport. C'est un vrai phénomène de mode. La persévérance est très importante pour eux. Tout ça, on sait aujourd'hui que c'est en route vers le succès professionnel", affirme Maxime Lecointe, directeur commercial de la salle de sport "Fitness Park" à Saint-Maur-des-Fossés (Val-de-Marne). Les muscles seraient donc un atout confiance dans le monde du travail. Un atout que huit millions d'adeptes développent régulièrement avec pour objectif : être bien dans sa tête, dans son corps et dans ses muscles. TF1 | Reportage C. Abel, I. Rachati, F. Maillard