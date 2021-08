Tendance : les jeunes se mettent au crochet

Vous le pensiez vieillot, un peu ringard. Populaire dans les années 70, le crochet vit aujourd’hui une nouvelle jeunesse. Sur les réseaux sociaux Instagram et TikTok, le pull de grand-mère se transforme en haut d’été, et même en bikini. Les plus grandes stars de la planète l’adoptent, comme Rihanna ou Kylie Jenner. De quoi susciter l’engouement, surtout auprès des jeunes. Certaines vont même plus loin. Plutôt que de les acheter, elles préfèrent les créer. Plus étonnant encore, même les hommes s’y mettent. Dans les tribunes des Jeux olympiques, à Tokyo, le plongeur médaillé d’or Tom Daley était en train de crocheter entre deux épreuves. Mais encore faut-il en connaître les rudiments. Heureusement, les tutos pour apprendre le crochet se multiplient sur Internet, tout comme les abonnés en quête de bonnes idées. De quoi faire le bonheur des merceries. En misant sur une image plus jeune, les professionnels du secteur espèrent attirer de nouveaux adeptes.