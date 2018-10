Tendance : lits malins pour petites surfaces

Les lits qui se replient sont au top de la tendance pour la décoration d'intérieur. La hausse du prix du mètre carré dope les ventes et ce type d'installation n'intéresse pas seulement les particuliers, ils s'arrachent aussi chez les hôteliers. En effet, quand un lit se replie, une pièce devient un salon, un bureau ou encore une salle de jeu. Comme les particuliers, les hôteliers veulent des espaces de plus en plus modulables. Ils pourront alors louer une chambre la nuit, puis un bureau le jour. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 28/10/2018 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 28 octobre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.