La tendance du sur-mesure

Beaucoup moins coûteuse qu'auparavant, la pratique du sur-mesure ne se cantonne plus au domaine vestimentaire. Avec Internet, elle s'étend à de nouveaux secteurs parfois très surprenants. Allant de l'œnologie aux produits pharmaceutiques, en passant par l'ameublement, tout le monde peut désormais concevoir et faire fabriquer ses propres produits.