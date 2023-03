Tendance : visites touristiques et goumandes

Ces touristes américains ont choisi de visiter Paris différemment, loin des musées, à la boulangerie. En moins de trois heures, leur guide va leur faire essayer six adresses du canal Saint-Martin. Un engagement, dont le titre "No Diet Club", le club des opposants au régime. Ici, les promesses, on les prend très au sérieux. Selon le tour, comptez entre 35 et 60 euros, nourriture incluse. "C'est vraiment bien d'avoir quelqu'un qui peut nous montrer des endroits qui ne sont pas dans Google ou Instagram", lance une touriste. Des tours comme celui-ci, le "No Diet Club" en propose dans huit villes de l'Hexagone et six à l'étranger, loin des circuits touristiques habituels. Les fondateurs, Anthony Panuel et Claudia Concha, sont à la tête d'une grosse machine. Un succès inattendu qui les dépasse un peu. Ils sont une cinquantaine de guides à conduire les différentes visites. Certains jours, plus de 25 tours ont lieu simultanément. À Lyon, ce n'est pas aux touristes qu'Audrey s'adresse. Au programme, pour 45 euros, un tour 100 % lyonnais avec des spécialités. Même les locaux se laissent surprendre par les adresses sélectionnées. Quant aux restaurateurs, eux aussi, ils trouvent leur compte. Autre solution à Lyon et à Paris, les "Food pass", pour ceux qui veulent manger à leur rythme. Le tout pour 28 euros, soit moins d'un euro la dégustation. Vous avez un an pour tout tester et vous régaler. TF1 | Reportage L. Poupon, M. Simon-Le Gall