Tendance week-end : marché de Noël en Alsace ou en région parisienne ?

Que ce soit en Alsace ou en région parisienne, le marché de Noël attire du monde durant les fêtes. Chaque année, celui de Colmar, dans l'Est, et celui de la Défense, près de Paris, attirent 1,5 million de visiteurs. Les gens y viennent avant tout pour faire plaisir à leurs papilles, puis pour les produits artisanaux. Mais que vous soyez en Alsace ou en région parisienne, tout a été fait pour que les visiteurs puissent dépenser.