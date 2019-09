Tendances fitness : fort comme un ninja

Le parcours ninja est un sport qui rapporte un immense plaisir. Ces derniers mois, cette discipline, redoutable mais aussi et surtout très ludique, a converti les plus réfractaires à l'effort. Dans notre pays, les salles ne désemplissent pas, les inscriptions sont en hausse, et l'engouement touche toutes les générations. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 01/09/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 1er septembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.