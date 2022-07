Tendances : quel look pour l’été ?

Sur la plage, tous les looks sont permis : maillot une pièce ou plutôt deux, noir classic ou flashy, pudique ou minimaliste. Côté chaussures : les slides et sandales ont la cote. "C'est confortable, c'est comme si tu marchais sur un coussin", confie une passante. Le confort, et si c'était cela la mode cet été ? Mais c'est difficile de s'y retrouver. Pour y voir plus clair, nous avons demandé à une spécialiste. Dans la vie, Yéléna Victor est ingénieur en chimie. Mais la mode n'a aucun secret pour elle. Pour la plage, elle prend un short en jean ou en lin, puis son maillot de bain. Ensuite, elle assortit le tout avec une chemise. Et pour la ville, la robe longue semble la solution la plus efficace. Yéléna poste régulièrement ses tenues sur une application. Une sorte de guide des tendances dans lequel piocher selon son humeur ou l'occasion. La mode que l'on découvre dans la rue, les marques l'ont anticipé plus d'un an à l'avance. Nous sommes chez l'un des leaders français de prêt-à-porter. Ce qui prime, ce sont les couleurs vives. TF1 | Reportage L. Adda, S. Hernandez, S. Fortin