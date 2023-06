Tennis : 40 ans après son sacre à Roland-Garros, la légende Noah

L'année 1983 rime pour toujours avec Noah. Cette joie inouïe, le temps l'a figée. Mais le principal intéressé, que nous avons interrogé cette semaine sur le tournage d'un film, en parle encore volontiers. "Cet instant, il restera en moi pour toujours. C'est un des moments les plus forts de ma vie. La raison pour laquelle c'est très fort, c'est que ce moment a résonné dans le cœur de beaucoup de gens. Du coup, ça me revient, parce qu'un bonheur tout seul, c'est une chose, mais quand il est partagé, il est magique", s'est confié Yannick Noah. Un partage perpétué cette année à Roland-Garros, où une fresque à son effigie a été inaugurée. "Il y a eu pas mal de cérémonie. C'était important et très fort pour moi de pouvoir partager ces moments avec mes enfants. Quand j'ai joué, ils n'étaient pas nés. Du coup, 'papa, tu étais joueur de tennis, mais au-delà de ça, tu as compté un moment'. Un moment, j'ai eu mon heure de gloire. Il y en a qui ont gagné 14,15,16, 20 fois. J'en ai gagné un, mais il est précieux pour moi", dit-il. Georges Pompidou, Jean-Paul II et Yannick Noah, un demi-siècle de clichés de l'agence Sygma se retrouvent dans un dépôt d'archives en Eure-et-Loir, dont le photographe était bien sûr présent sur le court central le jour-J. Des images inédites qui redécouvrent la lumière quatre décennies plus tard. Des images qui montrent toute la même chose : la joie et la simplicité. Un instant immortalisé à la télévision sur TF1 grâce à la voix d'Hervé Duthu. En allant à la rencontre d'Yannick Noah sur le tournage d'un film en Bourgogne, on lui a demandé si ce succès, il le revisionnait parfois. "Non, je ne me le repasse pas. C'est tous les dix ans en fait. Donc, on se revoit dans dix ans pour fêter les 50 ans", a-t-il répondu, tout en souriant. TF1 | Reportage S. Millanvoye, S. De Vaissière, V. Abellaneda