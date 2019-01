Tennis : des joueurs menacés pour perdre un match

Pour gagner un pari sportif, certaines personnes profèrent des menaces à l'encontre des participants aux tournois de tennis. Pour ces parieurs, les jeunes joueurs constituent les proies les plus faciles. Quatre joueurs de tennis de notre pays ont justement été interpellés mardi 15 janvier 2019. Ils sont suspectés d'avoir perdu de façon intentionnelle un set ou un match afin d'orienter les paris sportifs. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 19/01/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 19 janvier 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.