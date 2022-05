"Tenor", un rappeur chante l'opéra

En deux mois, il a appris une technique que certains mettent dix ans à maîtriser. Lui, qui excelle plutôt dans le rap, chante désormais comme un ténor. Un talent qui a propulsé Mohamed Belkhir, alias MB14, devant les caméras pour un tout premier rôle au cinéma. Dans "Tenor", il est un jeune rappeur repéré par une professeure de chant à l'opéra. Il joue, il chante, il signe aussi la chanson du générique du film. MB14 s'identifie beaucoup à son personnage. C'est dans sa chambre à Amiens qu'il s'est formé presque tout seul. Il y a appris le chant, mais aussi le beatboxing, l'art d'imiter les instruments. Cette passion lui a ouvert deux portes. En 2016, il participe à The Voice. Les coachs sont tous sous le charme et il finira deuxième de la saison. Aujourd'hui, il prépare son premier album. Paroles, chants, musique, instruments, MB14 maîtrise tout et ose tous les styles. Sa vie se joue désormais entre deux familles. En concert, ou sur grand écran, le destin de MB14 se joue face au grand public. T F1 | Reportage S. De Vaissière, D. Bordier, C. Souary, A. Dubail