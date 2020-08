Tensions à Beyrouth : les Libanais manifestent leur colère

Quatre jours après l'explosion qui a tué au moins 150 personnes et dévasté Beyrouth, il y a ce samedi soir comme un air de révolution dans la capitale libanaise. Les Libanais réclament la démission du gouvernement. Deux ministères ont été pris d'assaut, un policier tué et 150 blessés lors d'une manifestation qui rassemble encore plusieurs milliers de personnes.