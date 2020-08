Tensions à Beyrouth : qui sont les manifestants ?

La jeunesse libanaise tient les dirigeants actuels pour responsables de la double explosion qui a eu lieu à Beyrouth mardi dernier. À bout, elle décide de manifester sa colère. Au Liban, la plupart des jeunes ont de grandes ambitions : faire renaître Beyrouth, redonner au pays les moyens de s'en sortir et remettre de l'ordre dans ce chaos. De ce fait, ils veulent que l'État soit puni et réclament la mort de ce gouvernement. D'autres par ailleurs croient encore en leur avenir. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 09/08/2020 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 9 août 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.