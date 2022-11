Tenues religieuses à l'école : un phénomène en expansion

Le reportage en tête de cet article montre le vêtement qui a tout déclenché le 23 septembre dernier. L'abaya, cette longue robe que portait Aminat, 17 ans. Notre équipe l'a rencontrée samedi soir. Elle est en première technologie au Lycée Antoine Bourdelle de Montauban. Ce vendredi-là, sa professeure d'espagnol lui a fait une remarque sur son vêtement. Voici la version de la jeune fille : "Elle m'a dit : qu'est-ce que c'est cette robe de chambre ? Et elle a commencé par s'excuser d'avoir dit ça. Elle répète que c'est interdit les signes religieux. Elle me parle de la loi 2004 qui dit que les signes ostentatoires religieux sont interdits dans les établissements publics. Mon point de vue, c'est une simple tenue. Une robe longue, c'est du tissu. Je mets ça parce que c'est mon style, que je suis à l'aise dedans". Aminat, qui affiche clairement ses convictions religieuses, a diffusé la vidéo de l'échange sur TikTok en concluant par ces mots : "elle va voir ce qu'Allah va lui faire". "À ma manière ça voulait dire déjà que je m'en remets à Dieu pour que la justice soit faite, mais de manière tout à fait légale et juridique", explique la jeune fille. Ces propos sont vécus comme une menace. La professeure d'espagnol est désormais sous protection policière et l'établissement sous surveillance. "L'enregistrement illégal, sa diffusion sur les réseaux sociaux, est en soi une menace", estime Mostafa Fourar, recteur Académie de Toulon. Les signalements pour atteinte à la laïcité ont plus que doublé dans les établissements scolaires en un mois, 720 signalements en octobre. Si les voiles sont interdites en classe, il existe une ambiguïté sur le caractère religieux de cette robe qui est l'abaya. En début d'année, au lycée Bourdelle, sur 2 500 élèves, vingt jeunes filles portaient le vêtement. Après une phase de dialogue, finalement, Amina était la dernière du lycée à porter le vêtement. TF1 | Reportage G. Bellec, M. Chaize