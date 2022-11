TER : les "trains fantômes"empoisonnent la vie des voyageurs

Encore une journée compliquée dans cette gare située dans l'Oise, il y a plusieurs retards et plusieurs annulations aussi. Sur les huit premiers mois de l'année, 11 200 trains ont été annulés à la dernière minute d'après une information du journal Le Monde, soit une augmentation de 134% en trois ans. Alors la région de Hauts-de-France, qui cofinance les TER, a décidé de s'en prendre aux porte-monnaies de la SNCF. Quatre mois après cette annonce, quand nous retrouvons le président de la région Hauts-de-France, Xavier Bertrand, la bataille financière est loin d'être résolue. La SNCF n'a pas donné suite à nos demandes d'interview. Plusieurs raisons expliquent ce chaos sur les rails, comme la vétusté de certains équipements, un manque d'investissement et un réseau saturé. On compte à la fois des Eurostar, des Thalys, des TGV, des Transiliens et les fameux TER. Enfin, il y a un manque de personnel. Il y a eu entre 500 et 700 agents perdus suite aux diverses restructurations en trois ans et demi, nous explique Xavier Watebled, CGT Cheminots en Hauts-de-France. La situation dans les Hauts-de-France va bientôt radicalement changer. La mise en concurrence des trains est prévue d'ici 2028, la SNCF ne sera plus seule sur les rails. TF1 | Reportage F.X. Ménage, O. Cresta, P. Blanche