Terrasse : une nouvelle pièce à vivre

Dernière planche de pin, dernière vis pour cette terrasse de 40 mètres carrés. Pour le faire, il n'a fallu que quelques jours à Théotime Perrigault, paysagiste. Deux journées pour la structure, avec l'aide de son frère et une journée pour la pose. Cet auto-entrepreneur est toujours étudiant et il n'arrive pas à répondre à la demande croissante. D'ici quinze jours, une pergola de plus de trois mètres de hauteur vient sur cet emplacement pour apporter de l'ombrage. Un peu partout sur les réseaux sociaux, architectes et autres paysagistes surfent sur la demande d'aménagement d'espaces extérieurs. Place aux rêves, parfois, comme en Touraine (Indre-et-Loire) sur cette image. Plus accessible, mais toujours avec piscine. Véronique Delpech, propriétaire près de Chartres (Eure-et-Loir), voit la fin des travaux approcher. Elle a déjà acheté l'éclairage et tous les meubles d'extérieur. Des terrasses de plus en plus personnalisées et à tous les prix, mais pour la même idée à chaque fois : la convivialité. TF1 | Reportage G. Bellec, F. Couturon, W. Wuillemin