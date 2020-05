Terrasses des cafés et restaurants : à la recherche du moindre mètre carré en zone orange

Les cafés et restaurants rouvriront dans quatre jours, en tout cas pour ceux qui ont déjà une terrasse. Que l'on soit dans les zones vertes ou a fortiori dans les zones oranges, les tables en extérieur seront la clé d'une reprise économiquement viable. Certaines municipalités sont prêtes à sacrifier une partie de leur espace public pour les aider. L'idée est de minimiser la perte créée par la distanciation qui oblige les restaurateurs à supprimer des tables.