Le terroir inspire les grands chefs cuisiniers

Le chef Sébastien Formal est un jeune cuisinier de 28 ans. Pendant un an, sur son vélo électrique, il a sillonné les routes du pays et est parti à la rencontre des agriculteurs pour leurs produits du terroir. Il raconte cette riche expérience dans son livre "Sébastien le cuisinier à vélo". Ses plats et ses créations culinaires sont inspirés de cette aventure. Il a déjà parcouru 3 700 kilomètres, balisés d'une trentaine de rencontres. Des éleveurs, des apiculteurs, des petits producteurs ou encore des pêcheurs ont été séduits par son histoire et à chaque fois, il travaille et cuisine les propres produits de ces derniers pour leur plus grand bonheur.