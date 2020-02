Terrorisme : les missions secrètes du porte-avions Charles de Gaulle

L'État islamique, même s'il a été vaincu militairement il y a près d'un an, compte toujours des combattants. Le Charles de Gaulle tout entier vit au rythme des catapultages. 1 700 femmes et hommes combattent la menace djihadiste sans relâche depuis le ciel et à bord du porte-avions. Une traque quotidienne à 3 000 kilomètres de l'Hexagone pour limiter le danger terroriste sur le sol français. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 21/02/2020 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 21 février 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.