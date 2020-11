Terrorisme : nos lois sont-elles à la hauteur ?

Après chaque attentat survenu sur le sol français, la question de l'expulsion des étrangers identifiés comme dangereux revient toujours sur le devant de la scène. Et pour cause, un clandestin soupçonné de radicalisation n'est pas automatiquement reconduit à la frontière si son pays d'origine est en guerre ou refuse de l'accueillir. Pour les étrangers en situation régulière, l'expulsion est encore plus complexe. Même une fiche S ne suffit pas à une reconduite à la frontière. Face à cette difficulté d'expulsion, certains politiques proposent donc d'enfermer avant même de juger. Éric Ciotti, député LR des Alpes-Maritimes suggère ainsi une rétention administrative dans un "Guantanamo à la française" pour les plus dangereux des 20 000 fichés S. Mais cette proposition est impossible d'un point de vue constitutionnel. Alors, pour d'autres, la solution est d'identifier et de prévenir. Dans ce cas précis, Valérie Pécresse, présidente (Libres) d'Île-de-France, l'utilisation de l'intelligence artificielle est l'outil adapté. Elle permet par exemple de repérer des comportements suspects et inadéquats. Mais ces derniers sont difficiles à lister. De plus, la Commission nationale de l'informatique et des libertés met en garde. Selon elle, les technologies intrusives risqueraient d'être banalisées et de nuire au bon fonctionnement démocratique.