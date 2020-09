Test coronavirus : qui sont les prioritaires ?

A tout moment, les Français peuvent se faire dépister, même sans ordonnance. Toutefois, les laboratoires priorisent les patients présentant des symptômes. Viennent ensuite les personnes qui doivent voyager dans un pays exigeant un test négatif et celles qui veulent se rendre dans un Ehpad. Pour un retour au travail, il n'y a aucune obligation légale à réaliser un dépistage, mais la démarche reste judicieuse.