Test pour le vaccin contre le coronavirus : ce qui attend les volontaires

L'Inserm ne s'attendait sans doute pas à un tel succès. Après son appel à volontaires, l'institut de recherche souhaitait en recruter 25 000 et depuis jeudi, plus de 18 700 personnes se sont inscrites. Que va-t-on leur demander ? Comment saura-t-on si ce vaccin contre le coronavirus est finalement efficace ? Les éléments de réponse avec nos journalistes.